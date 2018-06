Pré-candidatos apresentam suas propostas

O primeiro a falar foi José Aníbal. Citou ex-governadores - Mário Covas e André Franco Montoro - e defendeu a descentralização da gestão municipal. Salientou também a importância de se combater a injustiça. "A cidade de São Paulo é muito desigual", disse ele.

Já Ricardo Trípoli apontou o transporte público como o grande problema paulistano. "Pego congestionamento dentro do meu estacionamento". Ele arrancou risos ao comentar que, no Butão, país asiático, o desenvolvimento se mede por meio da felicidade. "São 700 mil habitantes felizes. São Paulo tem 11 milhões, terceiro orçamento do País e as pessoas não estão felizes", comparou. "Não que o Butão seja referência, mas alguma coisa esquisita acontece".

Andrea Matarazzo não perdeu a chance de ironizá-lo: "Melhor ser triste em São Paulo". Seus cinco anos de experiência como secretário municipal foram destaque em seu discurso. Atualmente na Cultura, defendeu uma cidade "mais amigável" e mais bem cuidada.

Bruno Covas - favorito de Geraldo Alckmin e neto de quem o governador foi vice e herdou o primeiro mandato, Mário Covas - defendeu a acessibilidade. Além disso, identificou poucas opções de lazer na cidade. "Em qualquer fim de semana ou feriado prolongado a gente vê o êxodo". Se eleito, prometeu diminuir a concentração dos espaços públicos. / D. C.