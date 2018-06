Pré-sal nas bancas de revista

Seja lá o que for esse tal marco regulatório do pré-sal, o povão ficou aparentemente satisfeito com a mudança de assunto nos jornaleiros. Pela primeira vez neste semestre, a semana começou com sol e sem previsão de más notícias do Sarney nas primeiras páginas expostas ao tempo. Dia de luz, festa pré-sal e o Lula proclamando "um novo Dia da Independência para o Brasil" fez muita gente sair pro trabalho esperançosa de que em 2010 vai haver feriadão de 31 de agosto. A tendência natural será, com o tempo, a Festa do Pré-Sal emendar na Parada de 7 de Setembro, data que neste ano, por sinal, cai na próxima segunda-feira - olha aí outra razão para o brasileiro se sentir mais leve nesta semana que começou com gosto de festa. Motivos, aliás, não faltam: acabou agosto, acharam o Belchior, sábado que vem tem Argentina x Brasil na TV e, ainda que este marco regulatório seja só um novo escândalo, pelo menos é novo, né?! Sabe do que mais? Amanhã vai fazer sol de novo! SEM ASSUNTO Aproveitando o pouso de sua turnê mundial em Israel, Madonna levou Jesus ao Muro das Lamentações. Como se esse rapaz tivesse algo a lamentar na vida que está levando desde que conheceu a pop star. E NO DO CHEFE? "Quem tem Briatore tem medo!" Nelsinho Piquet, temeroso de que sobre para ele toda a culpa da Renault no acidente de Cingapura investigado pela FIA. "Meu garoto!" E o Serginho Cabral, hein?! Bateu o pé, esperneou, disse que queria porque queria uma fatia maior dos royalties do pré-sal e acabou tendo suas vontades atendidas pelo Lula. Quem tem filho sabe que o precedente é perigoso! Arma química Hugo Chávez está convencido de que Alvaro Uribe já sabia que estava com a gripe suína quando foi à reunião de Bariloche com outros 11 presidentes sul-americanos. Tomara que o Obama não esteja por trás disso! Dinastia Kennedy A Califórnia pegando fogo, e o governador Schwarzenegger foi a Washington no fim de semana para o enterro de Ted Kennedy, tio de sua mulher. Se fosse o namorado da neta do Sarney, a imprensa estaria caindo de pau. Crise diplomática Era só o que faltava ao Ano da França no Brasil: Sarkozy não vai trazer Carla Bruni para a Parada de 7 de Setembro no Brasil. E ainda quer que a gente compre os submarinos dele! Sem destino Descoberto pela imprensa - ô, raça! - vivendo numa cabana em San Gregorio de Polanco, no Uruguai, Belchior pode já estar na França, hospedado na casa de Paulo Coelho na região dos Pirineus. O cantor, como se sabe, é o melhor amigo desaparecido do escritor. Trauma de reuniões O ministro Edison Lobão disse à imprensa que esteve reunido por duas horas e meia com Dilma Rousseff no domingo passado. Precisa ver se a ministra confirma, né?