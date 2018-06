Prédio com rachadura é interditado na zona sul A Subprefeitura de Pinheiros interditou parcialmente, na última quarta-feira, o edifício comercial Panambi, no número 61 da Rua Geraldo Flausino Gomes, no Brooklin, zona sul da capital. O prédio tem rachaduras provocadas por uma obra ao lado, na Avenida Luís Carlos Berrini. Não há risco de desabamento.