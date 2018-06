Prédio da Mooca ganha prêmio de decoração de Natal

Foi com caixas de presente feitas com garrafas PET, dois Papais Noéis gigantes, guirlandas feitas à mão e um painel de estrelas luminosas que o Edifício Antuérpia, na Mooca, zona leste de São Paulo, conquistou o prêmio de Mais Bela Decoração de Natal 2007, oferecido pela São Paulo Turismo (SPTuris), órgão da Prefeitura. "Somos bicampeões", comemorou Rosely Pignataro, de 49 anos, responsável pelos enfeites desde 2000. Quem quer conferir a decoração tem até o dia 6 de janeiro. O endereço é Rua Etiópia, 55. Já nas categorias "casas, edifícios e vitrines comerciais" e "condomínios, ruas, vilas residenciais e bairros", venceram uma filial das Lojas Pernambucanas na Rua da Consolação e um condomínio no Tatuapé.