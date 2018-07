Prédio da Receita Federal no ABC é assaltado Um grupo formado por 15 homens armados com fuzis invadiu nesta manhã o prédio da Receita Federal em Santo André, no Grande ABC paulista, e roubou placas de computadores, computadores e o veículo de um funcionário. Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) do ABC, o grupo fugiu e até o momento a polícia não tem pistas dos assaltantes. Não houve feridos. Ainda não há informações da quantidade exata de aparelhos roubados. O caso está sendo registrado no 2º Distrito Policial de Santo André.