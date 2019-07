Prédio de cinco andares em construção desaba em João Pessoa; não houve feridos

SÃO PAULO - Um prédio de cinco andares, que estava em construção, desabou na noite desta quarta-feira, 10, em João Pessoa (PB). A obra é anexo do Medical Hospital Dia que fica ao lado da unidade. Não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da Paraíba, cinco viaturas e 13 agentes foram acionados, por volta das 22h40, para a ocorrência na Avenida Dom Moisés Coelho, no bairro da Torre, próximo do centro da cidade. Um veículo, que estava no terreno da obra, foi atingido.

Segundo o tenente Evandro Ribeiro Ataíde, porta-voz do Corpo de Bombeiro da Paraíba, após o desabamento da construção, o hospital foi evacuado e interditado por questões de segurança.

"Não houve vítimas. Naquele horário tinham três pacientes e quatro funcionários que foram retirados do hospital . Nesta manhã, a Defesa Civil e os donos do empreendimento estiveram no hospital para avaliação da estrutura", disse Ataíde.