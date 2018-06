Prédio de quatro andares desaba parcialmente em Belo Horizonte

SÃO PAULO - Uma edifício de quatro andares em construção desabou parcialmente, na manhã desta quinta-feira, 28, em Buritis, na região oeste de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para a Rua Rubens Caporali Ribeiro, às 7h50. Ainda não há informação sobre feridos. Mesmo assim, o resgate permanece no local. Cães farejadores auxiliaram os bombeiros na busca por possíveis vítimas, mas ninguém se feriu no desabamento.

A Prefeitura de Belo Horizonte embargou a obra do prédio. Uma equipe da Defesa Civil vai verificar se há irregularidades na construção.

Texto atualizado às 13h15