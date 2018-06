Prédio desaba em Nova Friburgo, no Rio

RIO - A chuva provocou hoje o desabamento de um prédio de três andares em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. Segundo relatos, três pessoas estariam no local no momento da queda. No entanto, informações sobre vítimas não haviam sido confirmadas oficialmente até o início da noite. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil faziam buscas no local, íngreme e de difícil acesso.

No sul fluminense, estradas foram interditadas por causa de desmoronamentos provocados pela chuva. Na Rodovia Lúcio Meira, as duas pistas foram interditadas perto do km 134, em Sapucaia. Técnicos faziam uma vistoria no local, mas não havia prazo para a liberação do tráfego.

A BR 040 foi interditada parcialmente perto de Três Rios, no sentido Rio. A estrada que liga a Via Dutra a Visconde de Mauá, na Serra da Mantiqueira, também foi interditada. A Paraty-Cunha apresentava problemas em vários trechos.