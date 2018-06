Prédio em construção desaba no Rio e deixa um ferido

Uma pessoa ficou ferida após o desabamento de um prédio em construção no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira, 26. Segundo informações do Corpo de bombeiros, por volta das 2h30, a construção de cinco andares, localizada na Rua DW, desabou, atingindo seis residências vizinhas. Uma mulher teve fratura exposta em uma das pernas e foi socorrida ao Hospital Lourenço Jorge, também na zona oeste. Segundo os Bombeiros, técnicos da Defesa Civil ainda estão no local do desabamento para dar início à perícia. Ainda não há informações sobre o nome da construtora do imóvel.