Prédio roubado fica ao lado de quartel

O prédio da transportadora assaltada anteontem fica a um quarteirão de distância de um quartel do Exército e a duas quadras do 4º Comando Aéreo Regional da Aeronáutica. Os criminosos não só ignoraram a vizinhança, como também não se importaram com o barulho para abrir caminho até o dinheiro. Segundo o delegado Ruy Ferraz Fontes, o bando usou cartuchos de gel explosivo para entrar na sala da tesouraria, muito utilizado em mineração e em atentados terroristas. Esse explosivo, segundo a polícia, é comprado ou furtado pelos criminosos em pedreiras da Grande São Paulo que tem autorização de manejo do Exército. "Ainda havia um pacote desse gel no local, que foi detonado pela polícia", diz Fontes, que acredita que o bando pode estar ligado a uma outra quadrilha que já roubou bancos na Penha, na zona leste. "O que posso dizer é que esses caras que roubaram o dinheiro conheciam bem o lugar, sabiam tudo sobre a empresa e estavam muito bem preparados." O explosivo plástico é o mesmo que foi utilizado em 1995 para colocar abaixo parte do edifício público federal Alfred P. Murrah, de nove andares, em Oklahoma, no segundo maior atentado terrorista da história dos EUA. A transportadora de valores Prosegur é espanhola. A matriz da empresa em São Paulo fica na Avenida Tomas Edison, na Barra Funda, zona oeste, e há pelo menos seis filiais na capital. Em setembro de 2005, a Prosegur quase foi vítima de outro assalto. Criminosos alugaram uma casa na Tomas Edison e iniciariam a escavação de um túnel em direção à matriz da empresa. A ação só não deu certo porque a polícia recebeu denúncia e descobriu o buraco. Ninguém foi preso. Ontem, consultada pela reportagem, a Prosegur não confirmou se os funcionários da unidade do Cambuci realmente se trancaram na guarita. Segundo a Prosegur, mais de 50 mil pessoas trabalham para a empresa em todo o mundo. No Brasil, são cerca de 17 mil funcionários. OUTROS ROUBOS Outro grande roubo a transportadora de valores aconteceu em maio de 2004, na Lapa, zona oeste. Vinte ladrões levaram R$ 9 milhões da Rodoban Transportes. Eles alugaram uma casa vizinha e fizeram um buraco na parede de um dos quartos para entrar na empresa. Em 11 de outubro do mesmo ano, um bando levou R$ 4 milhões da Transbank, na Penha. Eles entraram no prédio por um túnel. NÚMEROS 10 homens encapuzados, armados com fuzis e metralhadoras, invadiram o prédio da transportadora por volta da meia-noite de anteontem 8 seguranças privados trabalhavam na Prosegur no momento em que o bando entrou em ação 800 pessoas trabalham na unidade da transportadora durante o horário comercial 1 saco com explosivo em gel foi encontrado pela polícia no local do assalto durante o dia 9 minutos foi o tempo gasto pelo bando para roubar os R$ 9,8 milhões