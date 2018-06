Prédios são evacuados após tremor em Maringá, no Paraná

CURITIBA - Moradores de Maringá, no norte do Paraná, sentiram um leve tremor de terra por volta das 11h da manhã desta sexta-feira, 2. Alguns prédios foram evacuados pelo Corpo de Bombeiros, mas nenhum dano material foi registrado. De acordo com o professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, George Sand França, trata-se de um reflexo do terremoto de magnitude 6,7 registrado em Santiago Del Estero, a cerca de 800 quilômetros de Buenos Aires, na Argentina.

Em Maringá, o prédio da Paraná Assistência Médica (PAM), no centro da cidade, foi esvaziado pelos bombeiros. Mas, depois de uma vistoria, o atendimento foi normalizado. "Houve um tremor nas cadeiras e nas divisórias das ilhas, os computadores também se mexeram", disse a atendente do call Center Sirlene Peres, que trabalha no terceiro dos cinco andares do prédio.