Prefeita de Jandira volta ao cargo A prefeita de Jandira (SP), Anabel Sabatine (PSDB), reassumiu ontem o cargo do qual havia sido afastada terça-feira por decisão da Câmara da cidade. Ela voltou à prefeitura às 13h30, amparada em decisão judicial. Foi recebida com foguetório, fanfarra e flores dos aliados que fizeram manifestação em frente à sede do Executivo municipal.