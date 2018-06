Prefeita de Ribeirão Preto troca o DEM pelo PSD A prefeita de Ribeirão Preto, Dárcy Vera, confirmou ontem sua desfiliação do DEM - após 14 anos - e a ida para o PSD, conforme antecipou na última sexta-feira a Agência Estado. Após constantes elogios aos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, do PT, Dárcy admitiu que a mudança para o PSD "amplia o diálogo com o governo federal". A prefeita evitou críticas diretas, mas cobrou mais "atenção" e "agilidade" do governo paulista, comandado pelo tucano Geraldo Alckmin, com as demandas locais.