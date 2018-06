Prefeito admite pedido de emenda federal O prefeito de Birigui, Wilson Borini (PMDB), disse ontem que procurou parlamentares da base evangélica na Câmara dos Deputados para conseguir emendas para sua cidade. Adversário do deputado estadual Roque Barbiere (PTB), pivô do escândalo do emendoduto na Assembleia Legislativa, o peemedebista também admitiu que os eleitores evangélicos fazem parte da estratégia de seu grupo político para eleger o sucessor em 2012.