Prefeito afastado em Mato Grosso O juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, da 1.ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande (MT), atendeu a pedido do Ministério Público Estadual e determinou o afastamento do prefeito Murilo Domingos (PR) por improbidade administrativa. A decisão, em primeira instância, torna Domingos inelegível por oito anos. Vizinho a Cuiabá, o município tem o segundo maior colégio eleitoral do Estado.