Prefeito analfabeto será julgado semana que vem A Justiça Eleitoral em Inhapim, no Vale do Rio Doce mineiro, deve decidir na próxima semana o destino do prefeito de Dom Cavati, Jair Vieira Campos (DEM), acusado de ser analfabeto e usar um diploma falso para comprovar a escolaridade no registro da candidatura, em 2008. Campos, que assumiu a fraude no início do ano em um evento, não foi localizado pela reportagem.