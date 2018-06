Prefeito autoriza prisão de quem voltar para casa O prefeito de Ilhota, Ademar Felisky, assinou um decreto na sexta-feira - que entrou em vigor ontem - autorizando a Polícia Militar a utilizar a força e prender desabrigados que tentarem voltar para suas casas. O decreto 041/2008 fixa os bairros que sofrem risco de desabamentos - Braço do Baú, Baú Seco e Alto Baú - e prevê punição para quem desrespeitar o isolamento das áreas. "Não é repressão. Só queremos convencer as pessoas de que a vida delas vale mais do que o que ficou lá em cima", diz Felisky. Até o final da tarde de ontem, nenhuma pessoa havia sido presa.