Prefeito caminha 176 quilômetros para protestar contra queda no FPM

O prefeito da pequena cidade de Afonso Bezerra, com 11 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Norte, saiu ontem de Natal e só deve chegar ao município que administra - 176 quilômetros distante da capital - na sexta-feira à noite. Jacson Bezerra está fazendo uma peregrinação pela rodovia em protesto à queda na arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios. O prefeito cobra mais estabilidade para o desembolso da verba aos municípios. "Deputados federais e senadores precisam também ter mais sensibilidade para regulamentar a Emenda 29", frisou. Durante a caminhada, Jacson Bezerra conta com o suporte de alguns funcionários de seu gabinete e também de uma ambulância com enfermeira. "É um desafio muito grande. A gente sofre com dores musculares, os pés maltratados, o asfalto quente", disse o prefeito. Ele observou que tem recebido o apoio da população durante o percurso. Panfletos estão sendo distribuídos para esclarecer as pessoas sobre os problemas provocados com a queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios. "Vamos ver se muda a relação do governo federal com os municípios".