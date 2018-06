Prefeito comete gafe e chama petista de ''vice-presidente'' O prefeito Gilberto Kassab cometeu ontem uma gafe ao chamar a presidente Dilma de "vice-presidente Dilma Rousseff", no discurso em homenagem ao ex-vice-presidente José Alencar. Também brincou com o cardiologista Roberto Kalil, ao dizer que "todo mundo" vai querer consulta com o médico, já que Alencar se recuperou das cirurgias. Ao chegar à Prefeitura, pouco antes do meio-dia, Alencar teve de esperar por Dilma. A presidente atrasou quase meia hora.