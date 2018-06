Prefeito condenado por replicar Cristo Redentor

O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por perdas e danos do ex-prefeito de Ciríaco (RS) Vitassir Ângelo Ferrareze. Ele construiu na cidade uma réplica da estátua do Cristo Redentor, de 20 metros de altura, com verbas destinadas à instalação de parques recreativos e desportivos. O relator do processo, ministro Humberto Martins, rejeitou os argumentos da defesa. "A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi clara e precisa, contendo os fundamentos de fato e direito suficientes."