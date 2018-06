Prefeito da maior capital do País, Kassab é cobiçado por 3 partidos Diante do futuro incerto do DEM, seu grande expoente - o prefeito da maior capital do Brasil, Gilberto Kassab (SP) - tem sido alvo da cobiça de vários partidos, todos atentos à mexida do quadro partidário depois da eleição. Kassab é objeto de desejo tanto do PMDB serrista de Orestes Quércia, como da ala dilmista, encabeçada pelo candidato a vice-presidente que comanda o partido, Michel Temer (SP).