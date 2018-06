Prefeito de Belo Horizonte decreta situação de emergência

SÃO PAULO - O Prefeito de Belo Horizonte, Marcio Araujo de Lacerda, decretou situação de emergência em razão das enxurradas e inundações que afetam o município desde o último dia 23. O decreto nº 14.202 foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quarta-feira, 1º.

Segundo o documento, as fortes chuvas que ocorreram na madrugada do dia 23, com índice pluviométrico de 147 mm, atingiram principalmente as bacias dos córregos Pampulha e Cachoerinha e Ribeirão do Onça, nas Regiões Norte, Pampulha e Nordeste e outros pontos da cidade. Entre as 22 horas do dia 22 e 8 horas do dia 23, choveu 64% do esperado para o mês de novembro.

Até agora, 30 cidades foram afetadas pelas chuvas e 15 decretaram situação de emergência, segundo boletim da Defesa Civil. Duas pessoas morreram nos dias 23 e 25 de novembro, sendo respectivamente, um homem de 36 anos que foi arrastado pela enxurrada do córrego do onça em Belo Horizonte e uma mulher de 62 anos foi encontrada entre os escombros da sua residência após desabamento em Visconde do Rio Branco.

Protesto. Um ônibus foi incendiado na noite desta terça-feira, no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, seis suspeitos atearam fogo ao veículo como forma de protesto. Eles reivindicam melhorias em uma ponte que caiu depois que fortes chuvas atingiram a região.

Os homens entraram no coletivo da linha 5506, por volta das 21h40, na Rua Feira de Santana. Depois de fazer as camisas como capuz para esconder os rostos, os suspeitos ordenaram que o motorista e os passageiros descessem do veículo. Em seguida, eles incendiaram o ônibus. Ninguém ficou ferido.