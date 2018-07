Prefeito de BH é internado para exames O prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro (PT), de 69 anos, foi internado para exames nesta quinta-feira à tarde no Hospital Mater Dei, região centro-sul da capital, depois de sofrer uma vertigem de causa desconhecida no final da manhã, em casa. Segundo a Assessoria de Imprensa da Prefeitura, até por volta das 18 horas desta quarta-feira Célio permanecia na unidade e ainda não havia um diagnóstico sobre o mal-estar. Foi a terceira internação do prefeito, que é médico, no mesmo hospital, este ano. Em fevereiro, Célio ficou no Mater Dei por nove dias, tratando uma pancreatite medicamentosa, e, em abril, acometido de uma pneumonia, permaneceu no hospital por duas semanas.