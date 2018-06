Prefeito de Campinas é afastado Com 28 dos 33 votos possíveis, a Câmara Municipal de Campinas aprovou na noite de ontem o afastamento temporário do prefeito Demétrio Vilagra (PT). Ele deverá deixar o cargo durante o período de 90 dias - que é o prazo definido em lei para que sejam concluídas as investigações de Comissão Processante instalada na Casa em agosto e que até segunda-feira passada estava suspensa por decisão judicial.