Prefeito de Ceará-Mirim exonera secretariado

Com a folha de pessoal ultrapassando os 54% do orçamento, como limita a Lei de Responsabilidade Fiscal, o prefeito de Ceará-Mirim, Antônio Peixoto (PR), decidiu exonerar todos os cargos comissionados, secretários e acabou com as funções comissionadas, que eram ocupadas por servidores concursados. No total, foram 289 exonerações. O município fica na região metropolitana de Natal, capital do Estado. O prefeito informou, no entanto, que todos os demitidos vão continuar trabalhando "voluntariamente" no Executivo.