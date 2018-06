Prefeito de cidade mineira é morto a tiros na frente do filho

BELO HORIZONTE - O prefeito da cidade mineira de Chiador, na Zona da Mata, Moisés da Silva Gumieri (PCdoB), de 36 anos, foi assassinado a tiros nesta terça-feira, 9, na frente do filho de 9 anos enquanto assistia a uma partida de futebol no estádio da cidade. O crime aconteceu por volta das 19h30.

Gumieri assistia ao jogo quando dois homens chegaram à porta do estádio e pediram para que fosse chamado. Assim que apareceu, um dos homens atirou pelo menos cinco vezes contra Gumieri, que chegou a ser levado para o hospital de Três Rios, a cerca de 10 quilômetros, já no Estado do Rio de Janeiro. O prefeito, porém, chegou morto ao atendimento.

Na fuga, os dois homens se acidentaram, já fora da cidade. À tarde, a Polícia Militar encontrou dois suspeitos em um fazenda da região. Ambos teriam afirmado que foram contratados para matar o prefeito. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Gumieri estava em seu primeiro mandato como prefeito de Chiador.

A cidade tem cerca de 3 mil habitantes e fica a 330 quilômetros de Belo Horizonte. O enterro aconteceu no final da tarde desta quarta no cemitério da cidade.