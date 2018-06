Prefeito de Colônia Leopoldina é afastado

O prefeito de Colônia Leopoldina, Cássio Alexandre (PDT), foi afastado por ordem judicial após uma ação do Ministério Público Estadual ofertada pelo promotor Jorge Bezerra. Ele é acusado de desaparecer com cerca de R$ 125 mil dos cofres do município por meio de um esquema de caixa 2, ao esconder o recolhimento desses recursos na contabilidade da cidade. Três secretários municipais também foram afastados, entre eles, o ex-prefeito Manuilson Andrade (Finanças) - apontado como o homem forte da prefeitura. A decisão de afastá-los foi do juiz Yuli Rotter Maia. Segundo as investigações, o esquema consistia na falta de registro de arrecadação de recursos nos cofres da cidade. O dinheiro era proveniente de taxas pagas em feira livre e no matadouro de Colônia Leopoldina.