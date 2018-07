Prefeito de Itabuna vai entrar com queixa-crime por calúnia Disposto a não deixar o fórum de Itabuna nesta quarta-feira sem tomar conhecimento do conteúdo da ação a que o promotor Márcio Fahel daria entrada, acusando o prefeito de Itabuna de suposto desvio de recursos da saúde, o prefeito que seria o alvo da ação, Geraldo Simões (PT), não precisou ficar muito tempo na comarca para descobrir que nenhum juiz havia recebido até a tarde desta quarta a petição do representante do Ministério Público Estadual. Como a denúncia chegou primeiro às mãos dos seus adversários políticos (do PFL) e foi publicada primeiramente pelo Correio da Bahia, Simões resolveu entrar com queixa-crime contra o jornal por calúnia e difamação. Vai pedir uma indenização de R$ 7 milhões por danos morais, mesmo valor que o MP alega que foi desviado da prefeitura. Se ganhar a ação, doará o dinheiro ao programa Fome Zero.