Prefeito de Jales decreta emergência por causa de chuva As chuvas que caem desde 16 de fevereiro obrigaram o prefeito de Jales, Humberto Parini (PT), a decretar estado de emergência para obter parte dos R$ 20 milhões necessários à recuperação da infra-estrutura do município - que fica a 560 quilômetros de São Paulo. Cerca de 30 famílias estão sendo retiradas de suas casas, que ameaçam desabar por causa de uma cratera que se abriu onde havia uma galeria pluvial. Nesta sexta-feira uma árvore caiu sobre um carro, ferindo o motorista. Ele teve a perna quebrada. A cobertura de um grande estacionamento desabou. De acordo com o coordenador da Defesa Civil no município, Antônio Miranda, a infra-estrutura da zona urbana, que já era precária, foi muito danificada pelas chuvas.