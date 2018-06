Prefeito de município mineiro é assassinado em casa O prefeito de Coronel Murta, cidade do Vale do Jequitinhonha mineiro, foi assassinado na noite de quarta-feira, 28, na fazenda em que morava, a cerca de dois quilômetros do centro do município. Inácio Carlos Moura Murta (PP), de 46 anos, lia jornal na sala da casa, por volta das 21 horas, quando foi surpreendido com a presença de um homem encapuzado. O prefeito foi atingido por um tiro na região da virilha. Sangrando muito, ele chegou a ser levado para a cidade vizinha de Salinas, mas morreu antes de receber atendimento médico. A Polícia Civil trabalha com as hipóteses de tentativa de assalto ou vingança. Uma motivação política para o crime não foi descartada. Murta era delegado licenciado do Departamento de Investigações de Belo Horizonte e exercia o seu terceiro mandato à frente da prefeitura. Policiais da Divisão de Crimes contra a Vida da capital mineira, comandados pelo delegado Wagner Pinto, se deslocaram para Coronel Murta e assumiram a investigação do assassinato. Até a tarde desta quinta, nenhum suspeito havia sido preso. A polícia acredita que dois homens participaram do crime. Um deles teria permanecido do lado de fora da casa. Eles teriam fugido num Gol verde visto próximo à fazenda. No momento do assassinato, a esposa e a filha do prefeito estavam em um dos quartos da residência. Elas contaram que ouviram um único disparo e correram para a sala, mas não teriam como identificar o autor, que estava encapuzado. Na fuga, o assassino atirou na direção de funcionários da fazenda, que correram para socorrer o prefeito. Eles não foram feridos. O crime chocou os moradores de Coronel Murta, cidade de pouco mais de nove mil habitantes, a 714 quilômetros de Belo Horizonte. O enterro do corpo do prefeito estava marcado para as 18 horas desta quinta, no cemitério municipal.