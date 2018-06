Prefeito do PSDB usa carro oficial para ir ao evento O prefeito do município de Franca (SP), Sidney Franco da Rocha (PSDB), compareceu ao evento de ontem em Ribeirão Preto - onde foi prestigiar o candidato do seu partido à Presidência, José Serra - em carro oficial. Questionado pela reportagem, Rocha declarou que até ali ele era apenas prefeito. A partir daquele momento, frisou, deixaria de ser prefeito e se tornaria militante. O carro que o transportou foi embora.