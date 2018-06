Prefeito do Rio vai solicitar auditoria sobre explosão de bueiro

SÃO PAULO - O local onde ocorreu a explosão de um bueiro no Rio foi vistoriado na manhã deste sábado, 2, pelo prefeito Eduardo Paes. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 1, e feriu cinco pessoas, além de destruir parte da pista na Avenida Nossa Senhora de Copacabana.

Eduardo Paes afirmou que a Prefeitura vai intensificar a fiscalização e agir com mais rigor com as concessionárias, inclusive a Light, responsável pela câmara subterrânea que explodiu. Ele disse ainda que uma empresa será contratada para realizar uma auditoria externa. "O que aconteceu aqui é um escândalo. Não há multa que pague essa situação. É inaceitável que numa cidade como o Rio aconteça esse tipo de acidente com essa frequência", declarou Paes.

No momento da explosão, a tampa do bueiro teria sido arremessada, caindo sobre um táxi e ferindo seu condutor, além de pedestres que estavam na área. A via permanece interditada e só deve ser liberada no final da tarde, quando o reasfaltamento será concluído.