Prefeito é afastado pela quarta vez Acusado de fraudar licitação e de desvio de medicamentos, o prefeito de Bariri, Benedito Senafonde Mazotti (PSDB), foi afastado do cargo pela quarta vez por decisão do Tribunal de Justiça, que revogou a liminar que o mantinha na função. Além do prefeito, o Ministério Público Estadual aponta outros seis envolvidos no esquema que deu prejuízo de R$ 176,9 mil aos cofres públicos. Mazotti diz que vai recorrer.