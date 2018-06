Prefeito é executado com quatro tiros O prefeito de Itaipulândia, no oeste do Paraná, Vendelino Royer (PMDB), de 45 anos, foi morto anteontem, com quatro tiros no peito e na coxa esquerda. Dois homens em uma motocicleta vermelha fizeram os disparos, quando o prefeito saía de uma reunião com líderes comunitários. O irmão do prefeito, José, disse que ele vinha recebendo ameaças por telefone.