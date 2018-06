Prefeito é internado após brigar no dentista O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PV), de 59 anos, foi internado, ontem, na Santa Casa de Mauá, após brigar com um homem num consultório dentário no centro de Mauá, no ABC paulista. A polícia prendeu o agressor, que trazia, em seu carro, uma máquina que dá choques elétricos. Não foi revelado o motivo da briga.