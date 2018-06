Prefeito é morto a tiros e golpe de facas no Maranhão O prefeito de Presidente Vargas, no Maranhão, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira, 7, com vários tiros e facadas, segundo informações da GloboNews. Raimundo Bartolomeu Santos Aguiar, de 47 anos, voltava de carro de São Luís para sua cidade e foi vítima de uma emboscada. Raimundo levou três tiros e alguns golpes de faca; o secretário de Esportes do município, Pedro Albuquerque, também foi baleado. Ele foi levado para um hospital da capital maranhense, passou por uma cirurgia e não corre risco de morrer.