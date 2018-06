Prefeito e vereadores são diplomados O prefeito Gilberto Kassab (DEM), a vice-prefeita Alda Marco Antônio (PMDB) e os 55 vereadores eleitos foram diplomados ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em cerimônia na Assembléia Legislativa. A diplomação credencia os eleitos a tomar posse no dia 1.º de janeiro. O único vereador que não compareceu foi Marcos Cintra, indicado para ocupar a Secretaria Municipal do Trabalho. Kassab afirmou que não haverá alterações nas secretarias municipais, já que manteve a equipe do seu antecessor, o hoje governador José Serra (PSDB).