Prefeito nega que já tenha definido sua ida para o partido O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), negou ontem que já tenha definido sua ida para o PSB. "Existe um convite, feito de forma muito respeitosa, pelo governador Eduardo Campos (PSB), e outro pelo (vice-presidente da República) Michel Temer (PMDB) para que, no caso de identificarmos uma hipótese de saída do DEM, eu possa examinar, junto com eventuais parlamentares e militantes, seja a filiação no PSB, ou no PMDB", disse.