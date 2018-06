Prefeito reage a assalto atirando em bandidos O prefeito de Abaré (BA), Delísio Oliveira, reagiu a tiros a um assalto ao caixa eletrônico do Banco do Brasil instalado na prefeitura, na madrugada de ontem. O prefeito, que havia voltado para buscar documentos, viu o bando de 10 homens, pegou uma arma e atirou contra os criminosos, que fugiram. Oliveira admitiu não ter posse de arma, mas alegou que "o importante é a segurança do povo".