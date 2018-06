Prefeito veta projeto para castrar pit bulls O prefeito de Campinas Hélio de Oliveira Santos (PDT) vetou o projeto de lei do vereador Sebastião dos Santos (PMDB) que obrigava dono de cães da raça Pitbull a providenciar a castração do animal. O proprietário teria pagar a castração com recursos próprios ficando sujeito à multa de R$ 1.782,10. O prefeito justificou o veto baseado no artigo 225, parágrafo 1º, que trata dos riscos de extinção à espécie.