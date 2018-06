Prefeitos debatem distribuição de royalties A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) vai debater a distribuição dos royalties do petróleo durante reunião, em Florianópolis, amanhã e segunda feira. Estima-se que a produção de petróleo, hoje de 14 bilhões de barris, passará a ser, com o pré-sal, de 33 bilhões. Diante disso, a FNP defende o debate sobre a divisão federativa dos lucros do petróleo. "É preciso levar em consideração o conceito de Estados e municípios produtores, mas não pode ser esse o único critério", diz o prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho.