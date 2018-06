Prefeitos fazem acordo com cidades do exterior A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e a Associação Brasileira de Cooperação (ABC) assinaram um protocolo de intenções com objetivo de implementar programas, projetos e atividades de cooperação técnica em benefício de países em desenvolvimento. Representantes de entidades municipalistas do Haiti participaram da 57.ª reunião geral da FNP, no mês de abril, para iniciar o projeto de parceria. O acordo foi assinado em Brasília, na sede da Caixa Econômica Federal.