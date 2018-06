Prefeitura adia pregão para atender TCM A Secretaria Municipal de Educação adiou de ontem para o dia 14 o pregão para a escolha das fornecedoras de merenda. O motivo, segundo a pasta, era "atender melhor a um pedido de esclarecimento feito pelo Tribunal de Contas do Município". Procurada, a secretaria disse não saber quais as dúvidas do tribunal. Até agora, as empresas investigadas por supostas fraudes foram as que mais se manifestaram no site de compras da Prefeitura sobre dúvidas no novo edital.