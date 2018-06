Prefeitura amplia hoje interdição da Paulista A interdição na Avenida Paulista será modificada, a partir das 14 horas de hoje, por causa das obras de readequação urbanística. A faixa da esquerda, junto ao canteiro central, será bloqueada nos dois sentidos entre as Alamedas Campinas e Casa Branca. No trecho da Rua Joaquim Eugênio de Lima até a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, será fechada a faixa da direita, nos dois sentidos. Com essa alteração, a interdição na faixa da direita fica da Brigadeiro a Campinas, nos dois sentidos.