Prefeitura apreende caminhões de ambulantes no Mercadão Um efetivo com cerca de 30 guardas municipais realizou, por volta das 22 horas de terça-feira, uma blitz no entorno do Mercado Municipal, localizado na região do Parque Dom Pedro, centro da cidade de São Paulo. Além de hortifrutigranjeiros, oito caminhões de ambulantes foram apreendidos. O alvo dos guardas foram os vendedores ambulantes que atuam do lado de fora do mercado, na Rua da Cantareira, e que comercializam hortifrutigranjeiros. Foram apreendidas mais de 3 mil caixas de batata, cebola, alho, banana, mexerica, tomate entre outros produtos. A ação da Guarda Municipal teve auxílio de fiscais da Subprefeitura da Sé, que proíbe esse tipo de comércio na região. Alguns dos donos das mercadorias apreendidas estão revoltados com o fato de que seus caminhões, um total de oito, também foram apreendidos pela Guarda Municipal, o que é ilegal, segundo eles, pois os veículos estavam com os documentos regularizados e apenas a Polícia Militar pode fazer este tipo de apreensão. "Eles recolheram meu caminhão no pátio, mandaram voltar pela manhã e não me deram um documento sequer. Está tudo em dia, IPVA, licenciamento", afirmou Antoniel Martins da Silva. Segundo ainda os ambulantes, alguns dos vendedores que tiveram os caminhões apreendidos vieram do interior do Estado e terão de dormir ao relento até que os veículos sejam liberados. E não há previsão para que isso ocorra. O acesso da imprensa à Subprefeitura da Sé foi negado. O mesmo ocorreu com os donos dos caminhões.