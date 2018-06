Prefeitura começa a readequar nível de bueiros no centro do Rio

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio inicia nesta terça-feira, 5, o programa para readequar o nível de bueiros no centro da cidade. As equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos passarão pelas ruas da Carioca, Mem de Sá e Praça da República. O trabalho deverá estar concluído em 15 dias.

O programa permitirá o renivelamento de 3.450 tampões e 820 grelhas. Além disso, serão instalados 240 grelhas e 200 tampões novos.

Com esses serviços, contratados por licitação no valor de R$ 1.498.98,34, a Prefeitura pretende corrigir o problema de recapeamentos sobrepostos que, ao longo dos anos, geraram deformidades e irregularidades na pavimentação da cidade. Esses desníveis no asfalto danificam os pneus dos carros.