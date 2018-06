Prefeitura contrata empresa para monitorar bueiros no Rio

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio formalizou nesta sexta-feira, 5, a contração de uma empresa para monitorar os bueiros na cidade. A Concremat terá de inspecionar 10 mil bueiros por mês, a partir da próxima quinta-feira, 11. A medida foi tomada após recorrentes explosões de bueiros em vias da cidade.

A contratação, em caráter emergencial, por seis meses, é uma iniciativa do acordo de cooperação entre a Prefeitura, Governo do Estado do Rio, Ministério Público e Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ). O contrato no valor de R$ 4,242 milhões será custeado pela Prefeitura.

As 12 equipes, que trabalharão em turnos diurno e noturno, realizarão monitoramentos em Caixas de Inspeção (CI) e Câmaras Transformadoras (CT) para verificar a presença de gases inflamáveis e explosivos. Além disso, as equipes vão verificar a existência de temperaturas acima do recomendado nas instalações elétricas.

O trabalho será feito inicialmente em áreas apontadas como de maior risco de ocorrência de acidentes como Centro, Copacabana, Botafogo, Laranjeiras, Flamengo, na zona sul, e Tijuca, na zona norte.

Um relatório semanal sobre as condições nos bueiros será elaborado e enviado à Prefeitura. Os casos de anormalidades serão informados diariamente.