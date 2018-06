Prefeitura de Barra Mansa determina que alunos rezem o Pai Nosso na rede pública de ensino

RIO - Alunos da rede municipal de ensino do município de Barra Mansa, no sul fluminense, estão obrigados a rezar a oração do Pai Nosso antes de entrar em sala de aula.

A determinação do secretário municipal de Educação, Vantoil de Souza Junior, entrou em vigor no último dia 4, conforme a ordem de serviço publicada dois dias antes que institui a rotina de oração.

O documento estabelece que todas as unidades escolares da rede pública municipal devem organizar os alunos em fila indiana, "em posição respeitosa", para entoar a cada dia da semana um hino predeterminado, seguido da Oração do Pai Nosso.

A entoação dos hinos e a oração são obrigatórias a todos os turnos, inclusive o da noite, antes que os estudantes sejam conduzidos à sala de aula.

Na ordem de serviço, a Secretaria de Educação argumenta que o Pai Nosso é uma oração "universal" e por isso "aceita pela maioria das manifestações religiosas".

Os alunos que se recusarem a rezar devem declarar seu desejo por escrito através de seus responsáveis. Além disso, o documento determina que eles sejam colocados em uma fila separada e levados para a sala de aula apenas após a entoação do hino.

A reportagem tentou contato com a Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa, mas devido ao feriado nacional não conseguiu localizar um representante da Prefeitura.