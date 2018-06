Prefeitura de BH não libera trânsito em avenida onde viaduto desabou

BELO HORIZONTE - A Avenida Pedro I, em Belo Horizonte, onde desabou o Viaduto Batalha dos Guararapes, não foi liberada para o trânsito neste sábado, 12, conforme estava previsto. A decisão foi tomada pela Prefeitura de Belo Horizonte depois que a empresa Cowan, responsável pela construção do viaduto que caiu, apresentou um novo projeto de recuperação da alça do viaduto vizinho que ainda está de pé.

O projeto garante escoras mais eficientes e definitivas, o que, segundo o coordenador da Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, possibilitaria a continuação das obras a ser realizadas no elevado sem a interrupção do trânsito. Ainda não há uma nova data para a liberação da via.

Na manhã deste sábado, funcionários da construtora iniciaram os testes com uma máquina suíça que será usada para retirar os escombros do viaduto que desabou. O equipamento vai cortar a estrutura e os pedaços de concreto serão içados por guindastes. Eles serão levados para outro local, onde vão ser demolidos. A ideia é diminuir o barulho e a poeira e impedir que pedaços dos escombros sejam projetados. O trabalho ainda será avaliado antes de ser concluído.

Funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte e da empresa Cowan também continuaram a recapear o asfalto danificado. O viaduto Batalha dos Guararapes desabou há nove dias, causando a morte de duas pessoas e ferindo 23.