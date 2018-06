Prefeitura de Campinas investiga falsos alvarás de casas comerciais A descoberta de um alvará falso e outros quatro suspeitos levou a Prefeitura de Campinas, a 90 quilômetros de São Paulo, a investigar um possível derrame de documentos irregulares. O problema é ainda maior com a constatação de que a maioria dos estabelecimentos comerciais instalados em bairros da cidade não possui a licença de funcionamento, de acordo com fiscalizações promovidas pela prefeitura. Segundo o secretário municipal de Obras, Pedro Bigardi, nas últimas oito semanas foram vistoriados aproximadamente 80 casas comerciais e de serviços em oito bairros de Campinas, dos quais 75% estavam sem documentação. "É uma porcentagem muito alta, campo fértil para as irregularidades", disse Bigardi. O caso do alvará falso foi apresentado ao Departamento de Uso e Ocupação do Solo da Secretaria Municipal de Obras, que concede as licenças, e encaminhado para ser apurado pela Secretaria de Negócios Jurídicos. Uma pessoa, de identidade desconhecida, se anunciou ao Departamento como representante da Auto Peças Tancredão, mostrou um documento e queria saber se estava em dia. Ao checar as informações, os funcionários constataram que se tratava de uma licença irregular. O número do alvará pertence a outro estabelecimento e o do processo foi inventado. Bigardi contou que a assinatura do engenheiro responsável não coincide com a original e há erros de português na licença fria. "Todos os indícios apontam para falsificação, mas vamos esperar a conclusão do processo administrativo para tomar as medidas necessárias", apontou. A prefeitura solicitou ainda a abertura de um inquérito policial no Ministério Público. Caso fique constada a falsificação, a empresa tem 10 dias úteis para apresentar os documentos, sob pena de ser lacrada. O Auto Peças Tancredão está fechado desde abril porque a polícia de São Paulo descobriu que no local funcionava um megadesmanche de carros roubados. O secretário não revelou quais são os outros quatro estabelecimentos suspeitos, alegando que estão sob investigação. De acordo com ele, a falsificação é feita por pessoas de fora da prefeitura. Rigor Bigardi explicou que a Secretaria irá "qualificar" as fiscalizações, a partir desta quinta-feira. Antes de se deslocar até o bairro, os fiscais terão em mãos as licenças concedidas para aquela região, para confrontá-las com os alvarás apresentados pelos comerciantes. Bigardi também anunciou que será feita um reestruturação completa nos procedimentos de concessão de licenças, desde revisão da lei até avaliação dos trâmites internos. O secretário disse ainda que a população será orientada, por meio de campanhas, a procurar a prefeitura para obter os alvarás e evitar intermediários. Segundo Bigardi, o Departamento concede a média de 120 alvarás por mês a comerciantes de Campinas.